«Бессмертный полк» побил рекорд

Более миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве . Тем самым был установлен новый рекорд количества участников акции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в четвертый раз принял участие в мероприятии. Глава государства нес в руках фотографию своего отца.

Ирина Волк. Более миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России

Тем самым был установлен новый рекорд количества участников акции, посвященной 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом году — тогда на улицы столицы в рамках данной акции вышли около 800 тысяч человек.

Выступая на параде на Красной площади, президент России напомнил о важности этой акции.

«9 мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах «Бессмертного полка», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер не раз рассказывал, что его отец, Владимир Спиридонович Путин, получил тяжелое ранение на Невском пятачке (условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки). Его мать пережила блокаду, а старший брат умер от дифтерита в 1942 году, передает ФАН.

Также стало известно, чей портрет нес сегодня Биньямин Нетаньяху, присоединившись к шествию «Бессмертного полка» в Москве. Представитель политика сообщила, что в руках у премьера была фотография героя Советского Союза Вольфа Виленского.

Виленский прошел войну от первого до последнего дня. Был командиром батальона 249-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Звания героя Советского Союза он был удостоен в 1945 году.

Последние годы жизни Виленский провел в Израиле, был членом ветеранских организаций, выпустил книгу воспоминаний. В 1992 году он ушел из жизни в возрасте 72 лет. Дмитрий Медведев , накануне утвержденный Госдумой на пост премьер-министра РФ , опубликовал в твиттере фотографии своих дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников», — подписал фотографии Медведев.

Столичный градоначальник Сергей Собянин 9 мая также принял участие в акции «Бессмертный полк». Мэр Москвы прошел вместе с участниками шествия с портретом своего деда. После в беседе с журналистами Собянин отметил, что число участников акции растет с каждым годом.

«И в этом году, наверное, будет рекордное количество — около миллиона человек», — предположил мэр в разговоре с журналистами.

Собянин отметил, что со стороны властей столицы были приняты все необходимые меры для организации этого мероприятия. Особое внимание было уделено безопасности мероприятия и оказанию медицинской помощи ветеранам и участникам торжеств при необходимости, передает НСН.

«Бессмертный полк» присутствует и в виртуальном пространстве. Пользователи соцсетей рассказывают небольшие истории о больших подвигах своих предков.

Инициатива «Бессмертный полк» впервые получила статус всероссийского (но не политического) мероприятия в 2015 году, когда вся страна готовилась отпраздновать 70-летие Победы над фашизмом. 9 мая 2015 года колонну «Полка» возглавил Владимир Путин, который пронес по Тверской портрет своего отца-фронтовика.

Казахстана и Первый «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске . Его организовали местные журналисты. Тогда на улицы этого сибирского города вышли около 6 тыс. человек. Уже в следующем году к акции присоединились более 120 городов и населенных пунктов России, Украины Киргизии . Количество участников увеличилось уже до 180 тыс. человек. А еще через год — в 2014-м — акции прошли в Белоруссии и Израиле.