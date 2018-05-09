Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в День Победы

Облачная погода без осадков ожидается в среду в Москве Подмосковье , воздух прогреется до 22 градусов, сообщает РИАМО

"Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20, по области — до 22 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Погода в Москве и области характеризуется щадящим влиянием на самочувствие метеозависимых людей. Атмосферное давление в пределах нормы, температура воздуха чуть выше привычных значений. Содержание кислорода воздуха в вечерние и утренние часы обычно повышается. Это время рекомендуется использовать для прогулок на свежем воздухе и посильных физических упражнений.