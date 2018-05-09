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Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в День Победы
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Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в День Победы 

Газета.Ru 21 минуту назад
Облачная погода без осадков ожидается в среду в Москве и Подмосковье, воздух прогреется до 22 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20, по области — до 22 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
Погода в Москве и области характеризуется щадящим влиянием на самочувствие метеозависимых людей. Атмосферное давление в пределах нормы, температура воздуха чуть выше привычных значений. Содержание кислорода воздуха в вечерние и утренние часы обычно повышается. Это время рекомендуется использовать для прогулок на свежем воздухе и посильных физических упражнений.
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