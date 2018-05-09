Из таксофонов на Невском «минировали» 5 станций метро

Полиция Петербурга разыскивает «таксофонную террористку», которая пять раз звонила в «112» 8 мая и сообщала о бомбах на станциях метро «Нарвская» и «Невский проспект», сообщают «Невские новости».

Первый раз женщина позвонила 8 мая 2018 года в 17:58 и заявила о заложенной бомбе на «Невском проспекте».

Позже тот же голос сообщил о минировании станции метро «Нарвская.

Правоохранители выяснили, что звонки совершались из таксофонов на Невском проспекте.

Женщину разыскивают.

Названные станции закрыли и проверили, ничего представляющего опасность найдено не было.