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Из таксофонов на Невском «минировали» 5 станций метро
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Из таксофонов на Невском «минировали» 5 станций метро 

АиФ Санкт-Петербург 14 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Полиция Петербурга разыскивает «таксофонную террористку», которая пять раз звонила в «112» 8 мая и сообщала о бомбах на станциях метро «Нарвская» и «Невский проспект», сообщают «Невские новости».
Первый раз женщина позвонила 8 мая 2018 года в 17:58 и заявила о заложенной бомбе на «Невском проспекте».
Позже тот же голос сообщил о минировании станции метро «Нарвская.
Правоохранители выяснили, что звонки совершались из таксофонов на Невском проспекте.
Женщину разыскивают.
Названные станции закрыли и проверили, ничего представляющего опасность найдено не было.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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