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В Москве завершился Парад Победы
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В Москве завершился Парад Победы 

Рамблер 58 минут назад
В столице закончился парад Победы
1/16  На Красной площади в Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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2/16  Парад принимал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
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3/16  в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».
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4/16  Также на Красной площади появились армейские мотовездеходы, армейские снегоходы, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". Кроме того, в состав колонны включены реактивная система залпового огня "Смерч", защищённый бронеавтомобиль "Тайфун-К" 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", бронированный автомобиль "Патруль".
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5/16  В состав колонны боевой техники вошли автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун".
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6/16  в небе над Красной площадью пролетели самолеты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.
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7/16  Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками парада, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и Холокоста».
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Также впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", боевая машина поддержки танков "Терминатор".
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