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Авиация пролетела над центром Москвы в ходе парада Победы
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Авиация пролетела над центром Москвы в ходе парада Победы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Авиация Воздушно-космических сил пролетела над столицей в рамках воздушной части парада Победы на Красной площади, передает в среду корреспондент РИАМО.
На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В воздушной части парада участвует 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
Участниками парада также стали механизированные и пешие колонны, в параде задействовали около 200 перспективных образцов военной техники.
В День Победы в Москве проходит множество массовых мероприятий. Главные события праздника — парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.
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