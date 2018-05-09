Авиация пролетела над центром Москвы в ходе парада Победы

Авиация Воздушно-космических сил пролетела над столицей в рамках воздушной части парада Победы на Красной площади, передает в среду корреспондент РИАМО

На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В воздушной части парада участвует 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

Участниками парада также стали механизированные и пешие колонны, в параде задействовали около 200 перспективных образцов военной техники.

В День Победы в Москве проходит множество массовых мероприятий. Главные события праздника — парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.