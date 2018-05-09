В Самаре закрыли движение троллейбусов по улице Некрасовской

В среду, 9 мая, из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы изменили маршруты общественного транспорта. В частности, закрыли движение троллейбусов № 6 по улице Некрасовской. Об этом сообщили в ТТУ.

— Троллейбусы будут следовать от площади Революции до улицы Грозненской. Просим заранее выбирать пути следования, — сообщили в ТТУ.