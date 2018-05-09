Ещё
В Самаре закрыли движение троллейбусов по улице Некрасовской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре закрыли движение троллейбусов по улице Некрасовской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 9 мая, из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы изменили маршруты общественного транспорта. В частности, закрыли движение троллейбусов № 6 по улице Некрасовской. Об этом сообщили в ТТУ.
— Троллейбусы будут следовать от площади Революции до улицы Грозненской. Просим заранее выбирать пути следования, — сообщили в ТТУ.
В центре из-за проведения парада и других праздничных мероприятий на площади Куйбышева перекрыли улицы Молодогвардейскую, Куйбышева, Красноармейскую, Чапаевскую, Вилоновскую, Льва Толстого и Полевую.
63.ru: последние новости
Самарцев приглашают проголосовать за строительство частного надземного метро Грозный трамвай и задорные шляпки: что украшают атрибутами Победы в российских городах Репетиции парада Победы на площади Куйбышева пройдут 4 и 6 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке219
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа77
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»148
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
«Уговаривают не носить ордена»70
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение