Парад Победы завершился на Красной площади

Москве завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для все нашей страны. С праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти», — обратился к собравшимся на Красной площади президент России Владимир Путин.

По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС , Росгвардии и ФСБ России и другие.

В параде принимали участие около 13 тыс. военнослужащих, было задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, в пролете авиации было задействовано 75 современных летательных аппаратов.