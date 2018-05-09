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Парад Победы завершился на Красной площади
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Парад Победы завершился на Красной площади 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В Москве завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для все нашей страны. С праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти», — обратился к собравшимся на Красной площади президент России Владимир Путин.
По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России и другие.
В параде принимали участие около 13 тыс. военнослужащих, было задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, в пролете авиации было задействовано 75 современных летательных аппаратов.
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