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Москва вошла в топ лучших студенческих городов мира
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Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столица России — Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов, также в рейтинг вошли ещё три российских города. Об этом свидетельствует исследование QS Best Student Cities Ranking.
Рейтинг основывается на шести параметрах — привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей и мнение студентов.
Лидером списка является Лондон, также в тройку лучших входят Токио и Мельбурн.
Москва в рейтинге занимает 28-е место, поднявшись по сравнению с 2017 годом на 11 позиций. Российская столица, в частности, улучшила свои показатели в категории «активность работодателей».
Кроме того, в рейтинг вошли Томск (74-е место), Санкт-Петербург (76) и Новосибирск (96).
Ранее МГУ попал в топ-10 самых красивых университетов Европы.
Эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.
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