Москва вошла в топ лучших студенческих городов мира

Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира

Столица России — Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов, также в рейтинг вошли ещё три российских города. Об этом свидетельствует исследование QS Best Student Cities Ranking.

Рейтинг основывается на шести параметрах — привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей и мнение студентов.

Лидером списка является Лондон, также в тройку лучших входят Токио и Мельбурн.

Москва в рейтинге занимает 28-е место, поднявшись по сравнению с 2017 годом на 11 позиций. Российская столица, в частности, улучшила свои показатели в категории «активность работодателей».

Ранее МГУ попал в топ-10 самых красивых университетов Европы.