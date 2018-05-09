Сегодня в Москве торжества пройдут во всех округах 

Запланировано свыше 400 мероприятий. Праздничные программы организуют на ВДНХ и на всех главных площадях столицы, а также на вокзалах. На инфостойках сегодня будут раздавать георгиевские ленточки, значки и флажки, в кассах — продавать праздничные билеты. Wi-Fi в метро при подключении сменил сегодня мотивирующие заставки на редкие факты, которые для пользователей нашли в музее Победы. Традиционный подарок подготовлен для ветеранов. В 9-23 с Рижского вокзала отправился Поезд Победы, который ведут два настоящих паровоза. На поезд можно посмотреть и поприветствовать на станциях. Он пройдет через Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск, Снегири и другие станции, финишировав в Волоколамске 12:25. Фотографии поезда до 12 мая можно выложить во ВКонтакте или Инстаграмме с хэштегом #ПоездПобедыМосква. Авторы трех лучших фото получат сувениры и экскурсии в депо «Подмосковная».