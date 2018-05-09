Ещё
Сегодня в Москве торжества пройдут во всех округах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня в Москве торжества пройдут во всех округах 

Авторадио 1 час назад
Запланировано свыше 400 мероприятий. Праздничные программы организуют на ВДНХ и на всех главных площадях столицы, а также на вокзалах. На инфостойках сегодня будут раздавать георгиевские ленточки, значки и флажки, в кассах — продавать праздничные билеты. Wi-Fi в метро при подключении сменил сегодня мотивирующие заставки на редкие факты, которые для пользователей нашли в музее Победы. Традиционный подарок подготовлен для ветеранов. В 9-23 с Рижского вокзала отправился Поезд Победы, который ведут два настоящих паровоза. На поезд можно посмотреть и поприветствовать на станциях. Он пройдет через Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск, Снегири и другие станции, финишировав в Волоколамске 12:25. Фотографии поезда до 12 мая можно выложить во ВКонтакте или Инстаграмме с хэштегом #ПоездПобедыМосква. Авторы трех лучших фото получат сувениры и экскурсии в депо «Подмосковная».
Авторадио: последние новости
В Москве пройдет ежегодный мотофестиваль В День Победы по всей Москве пройдут концерты, спектакли и фотовыставки Воздушная часть генеральной репетиции парада отменена из-за непогоды в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке219
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа76
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»148
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
«Уговаривают не носить ордена»70
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение