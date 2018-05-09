9 мая движение транспорта ограничат в некоторых районах Перми

9 мая в Кировском, Орджоникидзевском, Свердловском районах Перми и в посёлке Новые Ляды временно ограничат движение транспорта.

С 10 до 16 часов на территории Кировского района движение будет ограничено на участках:

— по улице Кировоградская (от улицы Липатова до улицы Худанина без остановки движения по улице Липатова и улице Худанина);

— по улице Шишкина (от улицы Закамская до улицы Кировоградская без остановки движения по улице Закамская);

— по улице Оборонщиков (от улицы Закамская до улицы Кировоградская);

— по улице Астраханская (от улицы Закамская до улицы Кировоградская);

— по улице Адмирала Нахимова (от улицы Закамская до улицы Кировоградская);

— по улице Ласьвинская (чётная и нечётная сторона от улицы Закамская до улицы Кировоградская);

— по улице Федосеева (от улицы Закамская до улицы Кировоградская).

Также с 22 часов 8 мая до 14 часов 9 мая запрещена парковка всех видов транспорта по улице Кировоградская (от улицы Липатова до улицы Федосеева).

С 12 до 16 часов на территории Орджоникидзевского района будет ограничено движение транспорта:

— по улице Репина (от улицы Карбышева до улицы Писарева без остановки движения по улице Карбышева и улицы Писарева);

— по 1-ому Дубровскому переулку;

— по 2-ому Дубровскому переулку;

— по улице Двинская (от улицы Карбышева до улицы Репина);

— по улице Графтио (от улицы Звенигородская до улицы Репина без остановки движения по улице Звенигородская);

— по улице Лобвинская (от улицы Звенигородская до дома 33 по улице Лобвинская).

С 10 до 12 часов также остановят движение транспорта на участках:

— по улице Генерала Черняховского (от улицы Ракитная до улицы Генерала Доватора без остановки движения по улице Ракитная и улице Генерала Доватора);

— по улице Суперфосфатная (от улицы Генерала Черняховского до улицы Краснодонская без остановки движения по улице Краснодонская);

— по улице Можайская (от улицы Генерала Черняховского до улицы Бушмакина без остановки движения по улице Бушмакина);

— по переулку Талицкий (от улицы Фосфоритная до улицы Генерала Ватутина без остановки движения по указанным улицам);

— по улице Половинная (от улицы Фосфоритная до улицы Генерала Ватутина);

— по переулку Бронзовый (от улицы Генерала Доватора до улицы Генерала Ватутина).

С 11 до 12 часов будет прекращено движение транспорта по улице Генерала Доватора от улицы Генерала Черняховского до улицы Ольховская.

Также с 22 часов 8 мая до 16 часов 9 мая запрещена парковка по улице Репина (от улицы Карбышева до улицы Писарева), по улице Генерала Черняховского (от улицы Ракитная до переулка Бронзовый, по переулку Бронзовый от улицы Генерала Черняховского до улицы Генерала Доватора).

9 мая с 11 до 16 часов на время проведения шествия «Поклонимся великим тем годам» будет прекращено движение транспорта:

— по Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского);

— по Комсомольской площади;

— по улице Белинского (от улицы Пионерская до площади Карла Маркса);

— по площади Карла Маркса;

— по улице Сибирская (от площади Карла Маркса до улицы Пушкина);

— по улице Полины Осипенко (от улицы 25 Октября до улицы Сибирская без приостановления движения по улице 25 Октября);

— по улице Пушкина (от улицы Сибирская до улицы Николая Островского);

— по улице Николая Островского (от улицы Пушкина до улицы Достоевского);

— по улице Достоевского (от улицы Николая Островского до улицы Парковая);

— по улице Парковая (от улицы Достоевского до улицы Ленина);

— по Северной дамбе (от улицы Ленина до улицы Уральская).

Также в посёлке Новые Ляды с 13 до 15 часов будет временно прекращено движение транспорта по улице Мира (от улицы Островского до улицы Молодёжная без остановки движения по улице Островского и Молодёжная).