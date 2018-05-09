Ясная и солнечная погода порадует москвичей 9 мая

Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Ясная и солнечная погода порадует жителей и гостей столицы 9 мая. Комфортные метеорологические условия будут сохраняться на протяжении всего праздничного дня.

— Синоптическая ситуация будет определяться влиянием скандинавского антициклона, поэтому москвичей ждет солнечная и сухая погода. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью не более 3-4 метров в секунду, — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он уточнил, что в середине дня воздух в городе прогреется до 18-20 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 17-22 градусов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

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