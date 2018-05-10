Прошедшая ночь стала самой холодной с начала мая

Воздух начнет прогреваться к пятнице.

Ночь с 9 на 10 мая стала самой холодной с начала месяца. К вечеру температура воздуха в столичном регионе понизилась до 4-7 градусов тепла.

— В ночь на 10 мая, когда погоду в столичной области определял арктический антициклон, температура воздуха в Москве понизилась до плюс 4-7 градусов, — передает портал «Метеоновсти».

В пятницу, 11 мая, столбики термометров покажут около 17-19 градусов, а 12 мая воздух прогреется до 21-22 градусов.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей столицы ждут июльская жара в мае и умеренно теплое лето. По его словам, летний сезон будет характеризоваться теплом, солнцем, короткими освежающими ливневыми дождями и грозами.

Однако Евгений Тишковец отметил, что в текущем году синоптики ожидают неоднократное повторение гроз и ураганов.

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