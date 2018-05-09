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Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидает москвичей 9 мая
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Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидает москвичей 9 мая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Метеорологи прогнозируют теплую и сухую погоду.
В среду, 9 мая, жителей столичного региона ожидает переменная облачность и до 22 градусов тепла.
— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 18-20, по области 17-22 градуса, — сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики добавили, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит в середине дня 751 миллиметр ртутного столба.
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