Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидает москвичей 9 мая

Метеорологи прогнозируют теплую и сухую погоду.

В среду, 9 мая, жителей столичного региона ожидает переменная облачность и до 22 градусов тепла.

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 18-20, по области 17-22 градуса, — сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики добавили, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит в середине дня 751 миллиметр ртутного столба.

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