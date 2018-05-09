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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 9 мая
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
19:30 — Пресс-подход министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.
Фотоматериалы:
8:30 — Возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
8:45 — Акция «Поезд Победы» на Рижском вокзале.
10:00 — Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
12:00 — Празднование Дня Победы в Москве.
15:00 — Шествие «Бессмертный полк» в центре столицы.
22:00 — Праздничный салют в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Агентство «Москва»: последние новости
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