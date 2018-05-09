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В Ульяновске ограничат движение транспорта в связи с затянувшимся ремонтом
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В Ульяновске ограничат движение транспорта в связи с затянувшимся ремонтом 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ремонт коммуникаций на улице Федерации в Ульяновске будет продолжен, из-за чего с 10 мая будет ограничено движение транспорта по улице Карла Маркса, пишет «Ульяновск сегодня».
С 10 мая начнутся земляные работы на участке улицы Федерации между улицей Карла Маркса и Молочным переулком, в связи с чем движение по одной из полос улицы Карла Маркса будет ограничено. Закончить работы планируется до 30 мая.
Капитальный ремонт водопровода на улице Федерации начался еще в марте. Закончить земляные работы обещали до 15 апреля, а восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части — до 1 мая. Но работы затянулись.
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