Митинг в честь Дня Победы состоялся в московском электродепо «Северное»

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в столичном электродепо «Северное», передает во вторник корреспондент ТАСС.

Акция традиционно прошла в одном из старейших электродепо столичной подземки. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна России академическим хором московского метрополитена под управлением Бориса Тараканова в сопровождении духового оркестра.

Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поздравил всех с наступающим праздником и выразил благодарность ветеранам.

"Уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники московского метрополитена! Позвольте поздравить вас от лица мэра Москвы, от лица правительства Москвы с одним из лучших праздников — Днем Победы. Сотрудники метрополитена внесли максимально возможный вклад в дело Победы, чтобы советский народ победил в этой тяжелой войне. Хочу от лица мэра Москвы сказать всем большое спасибо, в первую очередь ветеранам", — сказал Ликсутов.

Начальник метрополитена Виктор Козловский также выступил с поздравлениями. «В преддверии 73-й годовщины со дня Великой Победы хотелось еще раз вспомнить о том вкладе, который внес московский метрополитен… Во время войны ни на минуту не останавливалась работа метрополитена, который не только выполнял свои функции, но и был убежищем. Мы помним и чтим память о тех, кто не вернулся, и о тех, кто еще жив», — подчеркнул он.

После официальной церемонии прозвучали песни военных лет. Участники мероприятия поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску, установленному в честь погибших в боях воинов— метрополитеновцев.