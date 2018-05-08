Ещё
Митинг в честь Дня Победы состоялся в московском электродепо «Северное»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митинг в честь Дня Победы состоялся в московском электродепо «Северное» 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Newsroom24
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в столичном электродепо «Северное», передает во вторник корреспондент ТАСС.
Акция традиционно прошла в одном из старейших электродепо столичной подземки. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна России академическим хором московского метрополитена под управлением Бориса Тараканова в сопровождении духового оркестра.
Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поздравил всех с наступающим праздником и выразил благодарность ветеранам.
"Уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники московского метрополитена! Позвольте поздравить вас от лица мэра Москвы, от лица правительства Москвы с одним из лучших праздников — Днем Победы. Сотрудники метрополитена внесли максимально возможный вклад в дело Победы, чтобы советский народ победил в этой тяжелой войне. Хочу от лица мэра Москвы сказать всем большое спасибо, в первую очередь ветеранам", — сказал Ликсутов.
Начальник метрополитена Виктор Козловский также выступил с поздравлениями. «В преддверии 73-й годовщины со дня Великой Победы хотелось еще раз вспомнить о том вкладе, который внес московский метрополитен… Во время войны ни на минуту не останавливалась работа метрополитена, который не только выполнял свои функции, но и был убежищем. Мы помним и чтим память о тех, кто не вернулся, и о тех, кто еще жив», — подчеркнул он.
После официальной церемонии прозвучали песни военных лет. Участники мероприятия поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску, установленному в честь погибших в боях воинов— метрополитеновцев.
ТАСС: последние новости
Зал исторической правды открылся в московском Музее Победы Собянин примет участие в шествии "Бессмертный полк" в Москве 9 мая Власти Москвы помогут ветеранам из регионов попасть на парад
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине395
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»266
Определены финалисты «Евровидения»8
«Аршавин локти кусает»: Барановская околдовала россиян11
Иран отреагировал на решение Трампа183
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение