Около 8 тыс. песен в разных жанрах исполнили участники фестиваля «Московская весна a сappella» 

Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на Сергея Собянина, который посетил площадку фестиваля «Московская весна a сappella» в Камергерском пер.
«Москвичи и гости столицы стали зрителями 1,4 тыс. выступлений. В рамках конкурса было исполнено порядка 8 тыс. песен в самых разных жанрах — джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этно-фолк, классика», — говорится в сообщении.
С. Собянин на площадке фестиваля «Московская весна a сappella» в Камергерском пер. спел вместе с участниками музыкального конкурса песню «Темная ночь».
«Каждая спетая a cappella песня навсегда останется маленькой частичкой истории большой и радушной Москвы. Именно поэтому «Московская весна» — лучший музыкальный фестиваль лучшего города Земли» — подчеркнул С. Собянин.
Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в столице с 27 апреля по 9 мая в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны». Он проходит на 61 городской площадке, в нем принимают участие 184 коллектива, 1,6 тыс. исполнителей из 16 стран и 40 регионов России. Гран-при фестиваля и премию в размере 6,2 млн руб. получил вокальный коллектив Six Appeal из США.