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Москвичи выбирают лучшего медработника
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Москвичи выбирают лучшего медработника 

Москва24 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Голосование за лучших медработников городских поликлиник нашло широкий отклик среди москвичей. В каждой категории — врач общей практики или терапевт, участковый педиатр и детская медсестра — количество участников уже приблизилось к 200 тысячам человек.
В первом разделе свое мнение выразили более 194 тысяч человек, за лучшего педиатра проголосовала 191 тысяча горожан, а за медсестер голоса отдали почти 180 тысяч участников. Москвичи могут поставить оценку уже представленным кандидатами или предложить собственных. Большинство москвичей высоко оценивают деятельность медицинских работников и ставят им максимально высокий балл, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Голосовать можно до начала июня. После этого будут выбраны по 10 специалистов в каждой категории, набравших наибольшее количество баллов.
Оценить работу врача или медсестры можно по 10-балльной шкале. Для определения победителя будут использовать средний балл. Врачам взрослых поликлиник необходимо набрать минимум 70 голосов, медработникам детских поликлиник — минимум 40.
К участию в конкурсе допускаются все участковые врачи или терапевты и врачи-педиатры, проработавшие не менее года в городских поликлиниках. Медсестрам нужно вести прием пациентов не менее трех месяцев.
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