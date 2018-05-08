В петербургской подземке рассказали, почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники

Петербургский метрополитен в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснил, почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники.

До 2004 года приспособления для помощи маломобильным пассажирам в метро не были обязательными, отметили в метрополитене. Поэтому на старых станциях этих конструкций нет.

На некоторых станциях установили спуски для перевозки колясок и тележек, но такая возможность есть не везде.

«Метро. Повседневности»:

«В нашем метро есть так называемые пассажиронапряженные участки, где установка пандуса на лестницах может привести к уменьшению пропускной способности ниже допустимого уровня, а это дополнительный риск травмирования людей в часы-пик».

Кроме того, с апреля 2017 года в метро работает Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. К дежурным могут обратиться за помощью люди с инвалидностью, пожилые люди, а также мамы с колясками.

Ранее в метрополитене рассказали, почему почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек, почему в вагонах нет кондиционеров, зачем сигналят машинисты поездов и откуда взялся запрет на съемки.

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