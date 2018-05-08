Ещё
В петербургской подземке рассказали, почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В петербургской подземке рассказали, почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербургский метрополитен в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснил, почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники.
До 2004 года приспособления для помощи маломобильным пассажирам в метро не были обязательными, отметили в метрополитене. Поэтому на старых станциях этих конструкций нет.
На некоторых станциях установили спуски для перевозки колясок и тележек, но такая возможность есть не везде.
«Метро. Повседневности»:
«В нашем метро есть так называемые пассажиронапряженные участки, где установка пандуса на лестницах может привести к уменьшению пропускной способности ниже допустимого уровня, а это дополнительный риск травмирования людей в часы-пик».
Кроме того, с апреля 2017 года в метро работает Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. К дежурным могут обратиться за помощью люди с инвалидностью, пожилые люди, а также мамы с колясками.
Ранее в метрополитене рассказали, почему почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек, почему в вагонах нет кондиционеров, зачем сигналят машинисты поездов и откуда взялся запрет на съемки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Петербургские синоптики обещают теплую и сухую погоду на выходных Петербургское метро будет работать в ночь на 10 мая В России введут сбор на одноразовую посуду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану182
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»189
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»545
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово460
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение