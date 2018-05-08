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В центре Москвы в День Победы ограничат движение автотранспорта
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В центре Москвы в День Победы ограничат движение автотранспорта 

Авторадио 11 часов назад
Фото: Москва центр
С 6 утра до 14:00 будут полностью перекрыты Большая Никитская улица от площади Никитских ворот до Моховой улицы, Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Москворецкая набережная, Новая площадь от Малого Черкасского переулка до Старой площади, Ильинка от Биржевой до Старой площади. Также с 9.00 до 22.30 для движения будут закрыты улицы Волхонка от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда и площадь Тверской Заставы. Кроме того, с 12:00 до 15:00 будет полностью перекрыт Ленинградский проспект от станции метро «Динамо».
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