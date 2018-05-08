Синоптики рассказали, какая погода ожидает гостей и жителей столицы 9 мая

Над столичным регионом властвует антициклон.

В среду, 9 мая, в День Победы погода в Москве обещает быть по-настоящему праздничной. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра России

В столице ожидается в меру облачная погода с пояснениями, а вот осадков не будет вовсе. Над столичным регионом властвует антициклон.

В ночь со вторника на среду, с 8 на 9 мая, температура воздуха в городе составит плюс 7-9 градусов, а по области плюс 4-9 градусов.

Рано утром, примерно с 6 до 9 утра, накануне старта Парада Победы, могут набежать облака атмосферного фронта, который будет пересекать Московский регион с севера на юг, но осадков они не принесут.

Днем, около 15:00-16:00, потеплеет и максимальная температура воздуха составит плюс 16-18 градусов, а в окрестностях столицы термометры покажут 14-19 тепла.

К вечеру, 9 мая, температура начнет понижаться, следуя своему суточному ходу. отмечают синоптики. Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скорость 3-8 метро в секунду, днем его скорость может увеличиться до 5-10 метров в секунду.

Напомним, что, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение всей недели москвичей ждет хорошая погода — ни жаркая, ни холодная. Также он отметил, что теплая и не дождливая погода сохранится до выходных включительно.

В центре погоды добавили, что антициклон усилится 10 и 11 мая — в эти дни ожидается солнечная погода без осадков, днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 22 градусов.

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