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Синоптики рассказали, какая погода ожидает гостей и жителей столицы 9 мая
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает гостей и жителей столицы 9 мая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Над столичным регионом властвует антициклон.
В среду, 9 мая, в День Победы погода в Москве обещает быть по-настоящему праздничной. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра России.
В столице ожидается в меру облачная погода с пояснениями, а вот осадков не будет вовсе. Над столичным регионом властвует антициклон.
В ночь со вторника на среду, с 8 на 9 мая, температура воздуха в городе составит плюс 7-9 градусов, а по области плюс 4-9 градусов.
Рано утром, примерно с 6 до 9 утра, накануне старта Парада Победы, могут набежать облака атмосферного фронта, который будет пересекать Московский регион с севера на юг, но осадков они не принесут.
Днем, около 15:00-16:00, потеплеет и максимальная температура воздуха составит плюс 16-18 градусов, а в окрестностях столицы термометры покажут 14-19 тепла.
К вечеру, 9 мая, температура начнет понижаться, следуя своему суточному ходу. отмечают синоптики. Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скорость 3-8 метро в секунду, днем его скорость может увеличиться до 5-10 метров в секунду.
Напомним, что, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение всей недели москвичей ждет хорошая погода — ни жаркая, ни холодная. Также он отметил, что теплая и не дождливая погода сохранится до выходных включительно.
В центре погоды добавили, что антициклон усилится 10 и 11 мая — в эти дни ожидается солнечная погода без осадков, днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 22 градусов.
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