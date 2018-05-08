Виртуальные туры запустят в Парке Горького 9 мая

В музее Парка Горького 9 мая запустят виртуальные туры. С помощью очков дополненной реальности посетители увидят, каким был парк в советское время, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Гости смогут посмотреть на объемную скульптуру девушки с веслом, колесо обозрения, парашютную вышку и главный вход парка. Рядом будут всплывать текстовые справки, рассказывающие об этих знаковых объектах.

По словам главы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина , после тестирования технологии в музее Парка Горького подобные проекты могут появиться и в других музеях города.

Пилотный запуск проекта состоится 9 мая с 17:00 до 19:00 в галерее музея Парка Горького, а также с 19:45 до 21:00 — на площадке, оборудованной на крыше.

Кроме того, посетить виртуальную экскурсию можно будет 19 мая, 1, 10 и 12 июня.

12 мая в Парке Горького пройдет праздник навигации. Мероприятия в честь запуска туристических рейсов на воде впервые проведут с таким размахом.