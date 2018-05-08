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Виртуальные туры запустят в Парке Горького 9 мая
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Виртуальные туры запустят в Парке Горького 9 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В музее Парка Горького 9 мая запустят виртуальные туры. С помощью очков дополненной реальности посетители увидят, каким был парк в советское время, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Гости смогут посмотреть на объемную скульптуру девушки с веслом, колесо обозрения, парашютную вышку и главный вход парка. Рядом будут всплывать текстовые справки, рассказывающие об этих знаковых объектах.
По словам главы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, после тестирования технологии в музее Парка Горького подобные проекты могут появиться и в других музеях города.
Пилотный запуск проекта состоится 9 мая с 17:00 до 19:00 в галерее музея Парка Горького, а также с 19:45 до 21:00 — на площадке, оборудованной на крыше.
Кроме того, посетить виртуальную экскурсию можно будет 19 мая, 1, 10 и 12 июня.
12 мая в Парке Горького пройдет праздник навигации. Мероприятия в честь запуска туристических рейсов на воде впервые проведут с таким размахом.
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