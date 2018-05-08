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Для участников акции «Бессмертный полк» будет организовано движение автобусов
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Для участников акции «Бессмертный полк» будет организовано движение автобусов 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
9 мая с 13.00 до 16.00 в целях обеспечения транспортного обслуживания участников акции «Бессмертный полк» будет организовано движение специальных автобусов. С интервалом в 5-6 минут автобусы проследуют с остановками по маршруту Нижне-Волжская набережная (Казанский съезд) — Катер Герой — Скоба — Речной вокзал — площадь Благовещенская — улица Маслякова — площадь Горького.
Напомним, 9 мая в Нижнем Новгороде состоится акция «Бессмертный полк». Сбор и построение колонны начнется в 09.00 на Верхне-Волжской набережной. Проход на набережную будет открыт с улиц Нестерова и Провиантская.
Маршрут движения колонны: Верхне-Волжская набережная — площадь Минина и Пожарского — Зеленский съезд — площадь Народного единства — Нижне-Волжская набережная — парк Победы.
Шествие завершится в парке Победы, где состоится праздничная программа.
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