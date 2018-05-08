После фейерверка 9 мая из центра Нижнего Новгорода можно будет уехать на общественном транспорте

9 мая по окончании фейерверка (начнется в 22.00), нижегородцы смогут добраться домой на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ожидать горожан на площади Свободы, Черном пруду и площади Маркина.

С площади Свободы можно будет добраться:

— на автобусах №40 по маршруту пл. Горького, пр. Ленина, Южное шоссе, микрорайон Юг;

— на автобусах маршрута №52 через площадь Сенную и улицу Родионова в микрорайон Верхние Печеры;

— на автобусах №61 по маршруту ул. Ванеева, ул. Бринского, микрорайон Верхние Печеры;

— на автобусах №62 по маршруту: ул. Ванеева, ул. Бекетова, Анкудиновское шоссе, Дубенки, автовокзал «Щербинки»;

— на автобусах №64 по маршруту: микрорайон Молитовский, ул. Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;

— на автобусах №68 по маршруту: пл. Горького, пр. Гагарина, станция метро Пролетарская, ул. Лескова, ул. Космическая;

— на троллейбусах №9 по маршруту ул. Ванеева, ул. Рокоссовского, микрорайон Кузнечиха-2;

— на троллейбусах №13 по маршруту ул. Ванеева, ул. Бекетова, пр. Гагарина, микрорайон Щербинки-2;

— на троллейбусах №17 по маршруту ул. Ванеева, ул. Васюнина, микрорайон Кузнечиха-2;

— на троллейбусах №31 по маршруту ул. Горького, пл. Лядова, пр. Гагарина, микрорайон Щербинки-2.

Всего к площади Свободы будут поданы 15 автобусов и 15 троллейбусов.

От Черного пруда можно будет уехать, воспользовавшись одним из 10 трамваев, которые пойдут по трем маршрутам:

— трамвай № 2 — «Городское кольцо» (в обе стороны);

— трамвай №21 — ул. Ильинская, пл. Комсомольская, микрорайон Молитовский, парк «Дубки».

От площади Маркина отправятся автобусы следующих маршрутов:

— маршрут №41 — ул. Акимова, ул. Карла Маркса, микрорайон Седьмое небо;

— маршрут №45 — Московское шоссе, ул. Рябцева, ул. Чаадаева, ул. Светлоярская, 7 микрорайон, ЗКПД-4;

— маршрут №48 — Московское шоссе, пос. Сортировочный;

— маршрут №69 — Московское шоссе, ул. Кузбасская, ул. Дьяконова, пр. Октября, микрорайон Юг;

— маршрут №90 — Сормовское шоссе, Центр Сормова, Починки, 7 микрорайон, ЗКПД-4.

Работа нижегородского метро будет продлена до часа ночи.