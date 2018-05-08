График движения поездов между Москвой и Ниццой с 10 мая по 3 июня изменится из-за забастовок во Франции

График курсирования поездов, курсирующих между Москвой Ниццой с 10 мая по 3 июня 2018 г., будет изменен в связи с проведением забастовок работников транспортной отрасли Франции . Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции изменен порядок курсирования поездов №17/18 (№13020/35120) сообщением Москва-Ницца-Москва в мае и июне. Так, 10, 17 и 31 мая поезд проследует из Москвы только до станции «Вентимилья». В обратные рейсы 13, 20 мая и 3 июня он также отправится с этой станции вместо вокзала Ниццы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для пассажиров с проездными документами от/до станций «Ментон», «Монако-Монте-Карло» и «Ницца» будет организован бесплатный трансфер — региональные поезда TER французских железных дорог.