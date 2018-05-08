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График движения поездов между Москвой и Ниццой с 10 мая по 3 июня изменится из-за забастовок во Франции
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График движения поездов между Москвой и Ниццой с 10 мая по 3 июня изменится из-за забастовок во Франции 

Агентство «Москва» 48 минут назад
График курсирования поездов, курсирующих между Москвой и Ниццой с 10 мая по 3 июня 2018 г., будет изменен в связи с проведением забастовок работников транспортной отрасли Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции изменен порядок курсирования поездов №17/18 (№13020/35120) сообщением Москва-Ницца-Москва в мае и июне. Так, 10, 17 и 31 мая поезд проследует из Москвы только до станции «Вентимилья». В обратные рейсы 13, 20 мая и 3 июня он также отправится с этой станции вместо вокзала Ниццы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для пассажиров с проездными документами от/до станций «Ментон», «Монако-Монте-Карло» и «Ницца» будет организован бесплатный трансфер — региональные поезда TER французских железных дорог.
«Федеральная пассажирская компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Заранее планируйте маршрут своих поездок по территории Франции и прибывайте на станции отправления заблаговременно», — добавили в пресс-службе.
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