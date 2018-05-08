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Собянин поможет обманутым ветеранам из регионов
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Собянин поможет обманутым ветеранам из регионов 

Мослента 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь ветеранам из регионов попасть на парад Победы на Красной площади. Об этом он написал в своем личном блоге.
Как сообщила на своей странице в Facebook внучка одного из ветеранов Мария Тишина, волонтерская организация «Региональный общественный фонд помощи „Национальные Ресурсы“» пригласила 12 ветеранов из регионов на парад Победы в Москве, однако пригласительных билетов на парад у волонтеров не оказалось.
«На общем собрании сказали, что ветераны на парад не пойдут. Потому что билетов нет. Но они могут посмотреть парад в ресторане по телевизору», — рассказала она.
По словам мэра, он увидел пост с этой историей в Facebook. «Какая-то контора собрала с граждан деньги на благое дело — пригласить ветеранов на парад Победы», — отметил он.
Собянин сообщил, что билеты на парад Победы ветеранам обеспечат. «Проводим и позаботимся о них», — заключил он.
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