Сергей Собянин рассказал какую помощь окажут ветеранам из регионов, которых мошенники «пригласили» на Парад Победы

Об этом столичный мэр сообщил в своем личном блоге и официальном Twitter-аккаунте.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал помочь ветеранам, которых обманула некая организация, пригласив их на Парад Победы в Москву, но не выдав на него билеты. Об этом он рассказал в своем личном блоге и в официальном Twitter-аккаунте.

— Прочитал в Фейсбуке пост Марии Тишиной. Какая-то контора собрала с граждан деньги на благое дело — пригласить ветеранов на Парад Победы, — с этих слов начинается публикация Собянина.

Далее глава города сообщил, что на собранные деньги организация привезла ветеранов из регионов в Москву, но никаких пригласительных билетов на Парад у нее не оказалось.

— Ветеранам мы поможем, билетами на парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них, — заявил Сергей Собянин.

Прочитал в Фейсбуке пост Марии Тишиной с жалобой на «организаторов», которые привезли из регионов ветеранов на Парад Победы. А накануне объявили фронтовикам, что пригласительных билетов нет. https://t.co/xaNHKtn66j

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 мая 2018 г.

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