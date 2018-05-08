Москвичей ждет теплая погода без осадков 9 мая

В День Победы, 9 мая, погода в столичном регионе будет теплой, осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«На День Победы погода должна быть по-настоящему праздничной. Преобладающее влияние антициклона обеспечит в меру облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается. Только в ранние утренние часы, примерно с 6 до 9 часов, перед самым парадом, могут набежать облака атмосферного фронта, который будет пересекать Московский регион с севера на юг. Но и он не должен принести осадков», — следует из сообщения.

Как уточняется, днем воздух прогреется до 16-18 градусов, в окрестностях столицы термометры покажут 14-19. На юге столбики термометров приблизятся к 20-градусной отметке. К вечеру температура начнет понижаться, следуя своему суточному ходу.

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