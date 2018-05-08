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Большую культурную программу подготовили для москвичей на 9 Мая
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Большую культурную программу подготовили для москвичей на 9 Мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители и гости столицы в День Победы смогут посетить концерты, театры в парка и другие культурные мероприятия, которые пройдут по всей Москве 9 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Дорогие москвичи, приглашаю вас отметить День Победы на столичных улицах. Мы подготовили на 8 и 9 Мая большую программу: концерты, театры в парках, поезд Победы. Давайте встретим этот великий праздник вместе», — написал Собянин в Twitter.
В этом году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве традиционно пройдет множество массовых мероприятий, главными из которых станут парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк».
На площади трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы». На Рижском вокзале в 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея. На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы. На Белорусском вокзале праздничная программа также начнется с трансляции парада Победы и продолжится концертом.
Праздничные концерты пройдут на площади перед храмом Христа Спасителя 9 мая. В 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади, а с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской и другие.
Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.
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