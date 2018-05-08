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Власти Москвы помогут ветеранам из регионов
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Власти Москвы помогут ветеранам из регионов попасть на парад 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Москвы помогут ветеранам войны из других регионов РФ, которым представители благотворительного фонда не предоставили обещанных приглашений на Парад Победы, посмотреть мероприятие на трибунах на Красной площади. Об этом во вторник написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
С просьбой о помощи к столичным властям обратилась Мария Тишина, которая сообщила на своей странице в Facebook, что представители регионального благотворительного фонда на собранные средства привезли в столицу восьмерых участников войны, поселили их в гостиницы, но обещанных пригласительных билетов на Парад так и не предоставили. В числе обманутых фронтовиков оказался дед Тишиной.
"Прочитал в "Фейсбуке" пост Марии Тишиной. Какая-то контора собрала с граждан деньги на благое дело — пригласить ветеранов на Парад Победы. На эти деньги они привезли ветеранов из регионов в Москву, но никаких пригласительных билетов на Парад у них нет. Ветеранам мы поможем, билетами на Парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них", — написал Собянин.
9 мая 2018 года в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По плану Минобороны РФ, в нем будут участвовать более 13 тыс. военнослужащих, 159 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Музыкальное сопровождение обеспечит сводный тысячетрубный оркестр Московского гарнизона.
ТАСС: последние новости
В московском метро начнут продавать билеты, оформление которых посвящено Дню Победы Движение ограничат в Москве 9 мая из-за военного парада и шествия "Бессмертного полка" Собянин примет участие в шествии "Бессмертный полк" в Москве 9 мая
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