Власти Москвы помогут ветеранам из регионов попасть на парад

Власти Москвы помогут ветеранам войны из других регионов РФ , которым представители благотворительного фонда не предоставили обещанных приглашений на Парад Победы, посмотреть мероприятие на трибунах на Красной площади. Об этом во вторник написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

С просьбой о помощи к столичным властям обратилась Мария Тишина, которая сообщила на своей странице в Facebook, что представители регионального благотворительного фонда на собранные средства привезли в столицу восьмерых участников войны, поселили их в гостиницы, но обещанных пригласительных билетов на Парад так и не предоставили. В числе обманутых фронтовиков оказался дед Тишиной.

"Прочитал в "Фейсбуке" пост Марии Тишиной. Какая-то контора собрала с граждан деньги на благое дело — пригласить ветеранов на Парад Победы. На эти деньги они привезли ветеранов из регионов в Москву, но никаких пригласительных билетов на Парад у них нет. Ветеранам мы поможем, билетами на Парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них", — написал Собянин.