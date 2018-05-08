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Один из автобусов на Соколе временно поменяет маршрут
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Один из автобусов на Соколе временно поменяет маршрут 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В воскресенье, 13 мая, с 11.30 утра до окончания футбольного матча на стадионе ЦСКА автобус № 175 будет курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщается на портале мэрии Москвы.
Как уточняется, трасса автобуса временно будет пролегать только от станции метро «Сокол» до Песчаной площади.
В этот день изменения также коснутся автобусного маршрута № 818. Он будет курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт», а также от Силикатного завода до Песчаной площади. (жм)
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