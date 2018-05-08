Один из автобусов на Соколе временно поменяет маршрут

В воскресенье, 13 мая, с 11.30 утра до окончания футбольного матча на стадионе ЦСКА автобус № 175 будет курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщается на портале мэрии Москвы.

Как уточняется, трасса автобуса временно будет пролегать только от станции метро «Сокол» до Песчаной площади.

В этот день изменения также коснутся автобусного маршрута № 818. Он будет курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт», а также от Силикатного завода до Песчаной площади. (жм)