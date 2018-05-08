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Посетители «Макета Москвы» увидят новое световое шоу 9 мая
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Посетители «Макета Москвы» увидят новое световое шоу 9 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В честь Дня Победы для посетителей павильона «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили уникальное светотехническое шоу, которое можно будет увидеть только 9 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.
«Светотехническое представление построено на контрасте. Вначале посетителям предложат перенестись в солнечное утро 22 июня 1941 года. Сообщение о начале Великой Отечественной войны и кадры архивной кинохроники будет сопровождать надвигающаяся на город тьма, а единственным светлым пятном на макете останется Кремль», — рассказал он.
Уточняется, что продолжительность светотехнического шоу составит около четырех минут. Его будут показывать в начале каждого часа с 12:00 до 18:00. В дальнейшем шоу, посвященное Дню Победы, планируется сделать постоянным.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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