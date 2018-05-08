Посетители «Макета Москвы» увидят новое световое шоу 9 мая

В честь Дня Победы для посетителей павильона «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили уникальное светотехническое шоу, которое можно будет увидеть только 9 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.

«Светотехническое представление построено на контрасте. Вначале посетителям предложат перенестись в солнечное утро 22 июня 1941 года. Сообщение о начале Великой Отечественной войны и кадры архивной кинохроники будет сопровождать надвигающаяся на город тьма, а единственным светлым пятном на макете останется Кремль», — рассказал он.

Уточняется, что продолжительность светотехнического шоу составит около четырех минут. Его будут показывать в начале каждого часа с 12:00 до 18:00. В дальнейшем шоу, посвященное Дню Победы, планируется сделать постоянным.

Сообщение Посетители «Макета Москвы» увидят новое световое шоу 9 мая появились сначала на Москва Меняется.