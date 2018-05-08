В Москве нашли воровской инструмент XVIII века

Археологи нашли в центре Москвы самый древний воровской инструмент

В Соймоновском проезде археологи нашли необычную монету XVIII века, которой мог орудовать вор-карманник, незаметно разрезая с ее помощью сумки или одежду, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на в пресс-службу Мосгорнаследия.

Отличительная особенность монеты — загнутый остро заточенный край. "Такой инструмент назывался "писка", а использующий его вор — "писарь" или "резчик". "Писарь" разрезал сумки или одежду, тем самым незаметно извлекая бумажник или кисет с монетами", — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов

По его словам, еще одна версия использования монеты — самооборона. На блатном сленге это называлось "писануть по глазам".

Номинал найденной монеты — две копейки. Находка была отчеканена в период с 1757 по 1761 годы. Предположительно монета является наиболее ранним из найденных на данный момент в Москве инструментом преступников.

Ранее археологи обнаружили в столице инструмент фальшивомонетчика — так называемый маточник, относящийся к середине XVII века.