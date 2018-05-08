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Собянин примет участие в шествии «Бессмертного полка»
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Собянин в День Победы примет участие в шествии «Бессмертного полка» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День Победы примет участие в шествии "Бессмертный полк".
"Завтра помимо торжественного парада на Красной площади пройдет замечательное мероприятие — шествие "Бессмертного полка", когда мы с фотографиями родных и близких встаем в строй и идем плечом к плечу. Я обязательно приму участие в этом мероприятии", — сказал он во вторник, посещая Екатерининский парк в центре столицы, где москвичи и ветераны высаживают сиреневую аллею в рамках всероссийской акции "Сирень победы".
По словам градоначальника, в России нет такой семьи, для которой День Победы не был бы личным праздником.
"Открывая альбомы, с которых на нас глядят с пожелтевших фотографий родные и близкие, мы вспоминаем, что они тоже приняли участие в войне. Они вставали во весь рост, идя в атаку, гибли, страдали, работали для фронта. Для всех нас, и для меня в том числе, это личная история", — добавил он.
Во всех районах Москвы День Победы отпразднуют сотнями массовых мероприятий. Центральными событиями станут Парад Победы на Красной площади, шествие "Бессмертный полк", тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника по традиции станет салют.
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