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Семь мастер-классов проведут 9 мая на Новопесчаной
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Семь мастер-классов проведут 9 мая на Новопесчаной 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В рамках фестиваля «Московская весна, а сappella» 9 мая на Новопесчаной улице устроят семь бесплатных мастер-классов для детей. Гостей площадки научат декорировать деревянные кружки и создавать праздничные открытки. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.
«В 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 будет начинаться мастер-класс «Праздничная открытка», в 13.00, 15.00 и 17.00 — занятие, на котором гостей научат с помощью выжигательных аппаратов декорировать деревянную кружку», — говорится на сайте.
На протяжении всего дня на площадке будет работать детская карусель, все желающие смогут принять участие в активностях под руководством опытных аниматоров.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте https://moscowseasons.com/ru/event/tantsuem-dzhaz-modern-i-balet-na-novopeschanoi-ulitse.
Адрес площадки фестиваля: Новопесчаная улица, владение 12. (мю)
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