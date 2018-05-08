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Более 85 тысяч учеников столичных школ сдадут Единый государственный экзамен
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Более 85 тысяч учеников столичных школ сдадут Единый государственный экзамен 

Администрация поселения Вороновское 54 минуты назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
Фото: архив
Более 85 тысяч учеников школ столицы в 2018 году сдадут Единый государственный экзамен. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы 8 мая.
Среди одиннадцатиклассников, 12 420 выпускников школ прошлых лет и 19 110 учеников 10-х классов, которые завершили освоение образовательной программы по учебному предмету.
Всего 308 пунктов для сдачи ЕГЭ будут работать в разных районах Москвы.
Помимо учеников 11-х классов, экзамен сдадут девятиклассники.
Всего 84 422 человека пройдут Государственную итоговую аттестацию, сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
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