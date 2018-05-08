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ВДНХ проведет торжества по случаю Дня победы в парке «Останкино» из-за работ по благоустройству
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ВДНХ проведет торжества по случаю Дня победы в парке «Останкино» из-за работ по благоустройству 

Агентство «Москва» 30 минут назад
АО «ВДНХ» организует все мероприятия ко Дню Победы в парке «Останкино» из-за работ по благоустройству. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставки.
«В связи с активной фазой работ по благоустройству выставки все мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут только в парке «Останкино», — сказали в пресс-службе.
Празднование Дня Победы пройдет на нескольких площадках парка «Останкино». Главной темой дня станет преемственность поколений — продолжение Победы военной в победах и буднях мирного времени. Гостей парка ждет музыкальный концерт с участием известных московских артистов и творческих коллективов. Также будут работать интерактивные площадки, запланированы мастер-классы, в том числе танцевальная, предусмотрена и детская программа.
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