ВДНХ проведет торжества по случаю Дня победы в парке «Останкино» из-за работ по благоустройству

АО «ВДНХ» организует все мероприятия ко Дню Победы в парке «Останкино» из-за работ по благоустройству. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставки.

«В связи с активной фазой работ по благоустройству выставки все мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут только в парке «Останкино», — сказали в пресс-службе.

Празднование Дня Победы пройдет на нескольких площадках парка «Останкино». Главной темой дня станет преемственность поколений — продолжение Победы военной в победах и буднях мирного времени. Гостей парка ждет музыкальный концерт с участием известных московских артистов и творческих коллективов. Также будут работать интерактивные площадки, запланированы мастер-классы, в том числе танцевальная, предусмотрена и детская программа.