В Пскове 8 мая перекрыто движение до 17 часов 15 минут

Движение автотранспорта по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина закрыто сегодня, 8 мая, в Пскове , в связи с проведением памятных мероприятий, до 17 часов 15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Автобусы маршрутов №№ 2, 16 проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной. Автобусы № 6 также проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), дальше — по улице Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 19 рейсом на 16:00 с Цементного склада поедет на вокзал по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») и до улицы Вокзальной, а № 8 — тем же маршрутом, но до вокзала. Рейсы «восьмёрки» от вокзала на 15:43 и от Октябрьского проспекта на 15:38 и 15:57 отменены.