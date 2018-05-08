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Станцию скорой помощи и переливания крови построят в подмосковном Ногинске
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Станцию скорой помощи и переливания крови построят в подмосковном Ногинске 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Два земельных участка выделены в подмосковном Ногинске для строительства станции скорой помощи и станции переливания крови, сообщает Минмособлимущество.
"Строительство станций начнется в конце 2018 года, ввести оба объекта в эксплуатацию планируется ко второму кварталу 2020 года", — уточняется в сообщении. Как указывается в нем, для строительства медицинских учреждений в областную собственность переданы два земельных участка площадью 1,4 гектара каждый.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что новая станция скрой помощи расположится на 2-й Глуховской улице и будет обслуживать близлежащие микрорайоны, а станция переливания крови станет первым подобным объектом в Ногинске.
Бюджет, выделенный на строительство объектов здравоохранения, составляет более 295 миллионов рублей, заключается в сообщении.
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