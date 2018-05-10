Средняя зарплата учителей в Москве должна достичь 110 тысяч рублей до конца года

Средняя заработная плата учителей в Москве в 2018 году должна достичь 110 тысяч рублей. Об этом Сергей Собянин в ходе обсуждения проекта стратегии развития столичного образования.

"Я считаю, что уже в этом году средняя заработная плата должна вплотную приблизиться к 110 тысячам рублей, а что будет в 2025 году, я не знаю. Но мы должны понимать, что мы должны поддерживать высокую заработную плату учителей. Это абсолютный приоритет", — сказал мэр, передает Агентство «Москва»

Проект стратегии развития столичного образования «Стратегия-2025» ведется по инициативе Собянина с директорами школ. Работа над документом началась с февраля.

Ранее в столичном департаменте образования сообщили, что средняя зарплата московских учителей в первом квартале 2018 года составила около 89 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что среди педагогов есть те, кто получает 110-115 и даже 120 тысяч рублей в месяц. При этом почти все столичные школы выполняют требования по нижней планке зарплаты сотрудникам.

В столичных школах работает около 92,3 тысячи учителей в 611 многопрофильных школах, из них 566 учреждений — образовательные учреждения с дошкольными группами.

Помимо основного оклада учителя получают надбавки за различную деятельность в школах. Например каждый педагог, работающий с проектом «Московская электронная школа» получает надбавку в 10 тысяч рублей.