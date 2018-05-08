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Водителей попросили соблюдать правила парковки 9 мая
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Водителей попросили соблюдать правила парковки 9 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В АМПП попросили водителей соблюдать правила парковки 9 мая из-за празднования Дня Победы, сообщает Агентство «Москва».
В ведомстве напомнили, что из-за военного парада и других праздничных мероприятий некоторые улицы в столице перекроют. По этой причине автомобилистам следует заранее планировать маршрут, а также соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы обеспечить свободный проезд для городского транспорта и не подвергать опасности жизнь или здоровье горожан и гостей столицы.
В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».
Ранее столичных водителей попросили использовать общественный транспорт для поездок в центр города 9 мая.
В День Победы с 6:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты улица Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная.
С 6:30 нельзя будет проехать по участкам Садового кольца от Смоленской площади до улицы Садово-Триумфальная, Тверской улицы от Триумфальной площади до улицы Моховая, улицы Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда.
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