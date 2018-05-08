Водителей попросили соблюдать правила парковки 9 мая

В АМПП попросили водителей соблюдать правила парковки 9 мая из-за празднования Дня Победы, сообщает Агентство «Москва»

В ведомстве напомнили, что из-за военного парада и других праздничных мероприятий некоторые улицы в столице перекроют. По этой причине автомобилистам следует заранее планировать маршрут, а также соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы обеспечить свободный проезд для городского транспорта и не подвергать опасности жизнь или здоровье горожан и гостей столицы.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».

Ранее столичных водителей попросили использовать общественный транспорт для поездок в центр города 9 мая.

В День Победы с 6:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты улица Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная.

С 6:30 нельзя будет проехать по участкам Садового кольца от Смоленской площади до улицы Садово-Триумфальная, Тверской улицы от Триумфальной площади до улицы Моховая, улицы Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда.