Собянин заявил, что Москва готова к проведению Дня Победы

"Москва готова к празднику Победы. Не только в этот праздник, но и всегда, Москва помнит победителей, тех, кто отстоял наш город, победил, защитил родину и Москву. Конечно, как и положено 9 мая, на всех площадях, улицах, парках Москвы проводится огромное количество мероприятий, в которых принимают участие миллионы людей", — сказал он в ходе посещения Екатерининского парка в центре столицы, где москвичи и ветераны высаживают сиреневую аллею в рамках Всероссийской акции «Сирень победы».

В дни майских праздников на городских площадках проходит более 300 массовых мероприятий: акции памяти, концерты, выставки, спортивные программы. Центральными событиями станут Парад Победы на Красной площади, шествие «Бессмертный полк», тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника по традиции станет грандиозный салют.