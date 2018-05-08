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Собянин заявил, что Москва готова к проведению Дня Победы
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Собянин заявил, что Москва готова к проведению Дня Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к проведению праздника Дня Победы, в праздничных мероприятиях, по ожиданиям мэра, примут участие миллионы москвичей и гостей столицы.
"Москва готова к празднику Победы. Не только в этот праздник, но и всегда, Москва помнит победителей, тех, кто отстоял наш город, победил, защитил родину и Москву. Конечно, как и положено 9 мая, на всех площадях, улицах, парках Москвы проводится огромное количество мероприятий, в которых принимают участие миллионы людей", — сказал он в ходе посещения Екатерининского парка в центре столицы, где москвичи и ветераны высаживают сиреневую аллею в рамках Всероссийской акции «Сирень победы».
В дни майских праздников на городских площадках проходит более 300 массовых мероприятий: акции памяти, концерты, выставки, спортивные программы. Центральными событиями станут Парад Победы на Красной площади, шествие «Бессмертный полк», тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника по традиции станет грандиозный салют.
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