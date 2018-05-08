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Собянин пригласил москвичей на празднование Дня Победы
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Собянин пригласил москвичей на празднование Дня Победы 

Москва24 6 часов назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин пригласил москвичей на праздничные мероприятия в честь Дня Победы, которые пройдут в столице 8 и 9 мая.
У себя в Twitter мэр написал, что город подготовил большую программу, включая концерты, театр в парках и "Поезд Победы".
9 мая в столичных парках пройдут реконструкции исторических событий, квесты, джазовые выступления, шоу чечеточника, уроки танцев краковяк и рио-рита.
В Парке Горького состоится концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского на Фонтанной площади. В 22:00 в столице запустят праздничный салют.
Кроме того, в День Победы пассажиры подземки смогут послушать музыку и посетить тематические фотовыставки. Также весь день 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой.
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