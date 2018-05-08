Собянин пригласил москвичей на празднование Дня Победы

Сергей Собянин пригласил москвичей на праздничные мероприятия в честь Дня Победы, которые пройдут в столице 8 и 9 мая.

Дорогие москвичи, приглашаю вас отметить #ДеньПобеды на столичных улицах. Мы подготовили на 8 и #9Мая большую программу: концерты, театры в парках, поезд Победы. Давайте встретим этот великий праздник вместе. https://t.co/56E68K6MXy— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 мая 2018 г. У себя в Twitter мэр написал, что город подготовил большую программу, включая концерты, театр в парках и "Поезд Победы".

9 мая в столичных парках пройдут реконструкции исторических событий, квесты, джазовые выступления, шоу чечеточника, уроки танцев краковяк и рио-рита.

В Парке Горького состоится концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского на Фонтанной площади. В 22:00 в столице запустят праздничный салют.

Кроме того, в День Победы пассажиры подземки смогут послушать музыку и посетить тематические фотовыставки. Также весь день 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой.