Парк «Зарядье» станет площадкой фестиваля Moscow Flower Show

VII Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show пройдет с 28 июня по 9 июля 2018 г. в парках «Зарядье» и «Музеон». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» организаторы мероприятия.

«Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке «Музеон» и парке «Зарядье». Таким образом, Moscow Flower Show 2018 станет самым масштабным в своей истории», — отмечается в сообщении.

По словам организаторов, в 2018 г. главной тематической линией фестиваля станет «Сад театр». «Мастера ландшафтного искусства из девяти стран и 10 регионов России построят уникальные авторские сады, в которых будут угадываться театральные мотивы. Победителей традиционно определит авторитетное международное жюри, которое, как и в прошлые годы, возглавит судья Королевского общества садоводов Великобритании Джеймс Александр Синклер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть представленных на конкурсе садов будет передана социальным учреждениям в рамках специального благотворительного проекта. Кроме того, в парке «Зарядье» пройдет Международный парковый форум, на котором будут обсуждаться наиболее актуальные направления современного городского благоустройства и создания комфортной среды, а также состоится детский конкурс «Сады в миниатюре».