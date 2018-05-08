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Станции в петербургском метро будут объявлять на английском
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Станции в петербургском метро будут объявлять на английском 

360tv.ru 1 час назад
Станции метро в Санкт‐Петербурге будут объявлять сначала на русском, а потом на английском, сообщают СМИ со ссылкой на пресс‐службу городского метрополитена.
Нововведение приурочено к проведению чемпионата мира по футболу. Тестирование продлится с 14 мая до 6 июня на 1, 2, 3 и 4 линиях.
Помимо этого, информация бегущей строки в вагонах также будет переведена на английский.
Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Петербурге состоятся несколько игр, в том числе и за третье место чемпионата мира.
Петр Порошенко заявил, что ЧМ‐2018 по футболу не имеет никакого отношения к спорту. По его мнению, это всего лишь инструмент пропаганды.
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