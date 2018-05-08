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В переходах метро могут установить урны
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В переходах метро могут установить урны 

Российская Газета 1 час назад
Напомним, метрополитен долгое время отказывался устанавливать урны на станциях и переходах в целях безопасности — не видно, что именно в них положили. Между тем, в других странах с повышенными мерами безопасности, например, Израиле, в общественных местах используются урны-пакеты.
Аналогичная конструкция уже установлена и на станции «Проспект Мира» рядом с билетными кассами, где всегда много мелкого мусора — чеков, использованных билетов.
"Мы посмотрели на опыт коллег в других метрополитенах мира и решили протестировать у себя урны, как в метро Лондона", — рассказали «РГ» в пресс-службе столичного метро.
В целях безопасности, она выполнена из прозрачного полиэтилена. Если пассажиры одобрят такое решение, то в подземке проработают возможность установки дополнительных урн как в вестибюлях, так и в переходах.
Свое мнение пассажиры могут высказать в приложении «Метро Москвы» в разделе «Обратная связь» и на Едином транспортном портале в разделе transport.mos.ru «Оставить обращение».
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