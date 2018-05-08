В переходах метро могут установить урны

Напомним, метрополитен долгое время отказывался устанавливать урны на станциях и переходах в целях безопасности — не видно, что именно в них положили. Между тем, в других странах с повышенными мерами безопасности, например, Израиле , в общественных местах используются урны-пакеты.

Аналогичная конструкция уже установлена и на станции «Проспект Мира» рядом с билетными кассами, где всегда много мелкого мусора — чеков, использованных билетов.

"Мы посмотрели на опыт коллег в других метрополитенах мира и решили протестировать у себя урны, как в метро Лондона", — рассказали «РГ» в пресс-службе столичного метро.

В целях безопасности, она выполнена из прозрачного полиэтилена. Если пассажиры одобрят такое решение, то в подземке проработают возможность установки дополнительных урн как в вестибюлях, так и в переходах.

Свое мнение пассажиры могут высказать в приложении «Метро Москвы» в разделе «Обратная связь» и на Едином транспортном портале в разделе transport.mos.ru «Оставить обращение».