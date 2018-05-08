Восемь автобусов коммерческих перевозчиков изменят свой маршрут в Москве 9 мая

Восемь автобусов коммерческих перевозчиков изменят свою маршрут следования 9 мая в Москве в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

«9 мая автобусы маршрутов №391 («Молодежная» — «Полежаевская»), №423 (« Центр международной торговли » — метро «Улица 1905 года»), №691 («Молодежная» — «Сокол»), №294 («Силикатный завод» — МФЦ «Хорошево-Мневники»), №691к (метро «Сокол» — «Больница № 67»), №22к (метро «Динамо» — «Улица 8-го Марта»), №318 (метро «Динамо» — «Полежаевская») и №456 («8-й микрорайон Митина» — «Белорусский вокзал») часть пути проедут по измененной трассе», — говорится в сообщении.

Автобусы маршрутов №391 и №691 вместо улицы Нижние Мневники поедут по улице Крылатской и проспекту Маршала Жукова. Автобусы маршрута №423 поедут до «Краснопресненской» по Шмидтовскому проезду, улице Трехгорный вал и улице Заморенова.

Автобусы №294 не будут проезжать по Карамышевской набережной, улице Саляма Адиля, улице Народного ополчения, улице Демьяна Бедного и 3-ему Силикатному проезду. Автобусы будут разворачиваться на улице Мневники около Звенигородского шоссе и ехать в обратном направлении.

На маршруте №691к автотранспорт будет проезжать по Карамышевской набережной только до улицы Саляма Адиля, а на улице Народного ополчения проедут по дублерам.

Маршрут №22к вместо улиц Новая Башиловка и Ленинградского проспекта изменится на Верхнюю Масловку, Театральную аллею и Милицейский переулок. Не будут проезжать по Ленинградскому проспекту автобусы №318, за исключением участка от улицы Генерала Сандалова до улицы Маршала Шапошникова.

С 8:00 и до окончания мероприятий автобусы №456 будут проезжать до остановки «Белорусский вокзал», не заезжая на площадь Тверская Застава. А с 15:00 перевозчики будут работать только до остановки «улица Серегина».

«Изменения для маршрутов №№ 391, 691, 426, 691к и 294 будут действовать с 15:30 и до окончания мероприятий, для маршрутов №№22к и 318 — с начала работы и до окончания мероприятий. Для удобства пассажиров все остановки будут осуществляться по требованию. Информация с изменениями и подробной картой размещена на всех остановках маршрутов», — говорится в сообщении.

Девятого мая 2018 года будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве пройдут праздничные мероприятия, салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок.