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Мэр Москвы посадил куст сирени в Екатерининском парке в рамках акции «Сирень победы»
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Мэр Москвы посадил куст сирени в Екатерининском парке в рамках акции «Сирень победы» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва меняется
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы посадил куст сирени в Екатерининском парке столицы в рамках Всероссийской акции «Сирень победы». Он поздравил ветеранов с грядущим праздником и от имени москвичей поблагодарил их за подвиги, совершенные во благо Москвы и России.
"В парках, скверах, на улицах и площадях проходит много замечательных мероприятий, все они посвящены одной дате — Дню Победы. Но есть такие душевные мероприятия, как высадка деревьев. Наши солдаты приходили с фронта, их встречали с сиренью, и уже много лет в парках в преддверии Дня Победы высаживаются кусты сирени. Я удовольствием поучаствую в этом", — сказал он, обращаясь к посетителям парка и ветеранам.
По его словам, с каждым годом уходит все больше участников войны. «Тем не менее с каждым годом события, которые произошли в 1941-1945 годах становятся ближе к нам. Это память для нас, для наших детей и внуков о тех людях, которые сражались и трудились. Это пример того, как в самых тяжелых условиях мы победили, построили замечательную страну», — добавил Собянин.
Он поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за мирное небо над головой, «за послевоенную Москву, которой мы гордимся и любим». «С праздником Победы. Счастья вам, здоровья и хорошего настроения», — заключил градоначальник.
Во вторник, 8 мая, в Екатерининском парке проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. На аллеях парка горожане принимают участие в мастер-классах и спортивных состязаниях. Со сцены парка звучат песни военных лет, для всех желающих работает полевая кухня. Ключевым событием в рамках мероприятия станет высадка двадцати молодых кустов сирени в рамках Всероссийской акции «Сирень победы».
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