Как 9 мая в Нижнем Новгороде ходит общественный транспорт?

В День Победы, 9 мая, ряд общественного транспорта, курсирующего по местам проведения торжественных мероприятий, изменит свои маршруты.

В День Победы, 9 мая, ряд общественного транспорта, курсирующего по местам проведения торжественных мероприятий, изменит свои маршруты.

В частности, путь следования троллейбусов маршрутов №№9, 13, 17, 31 и автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 будет сокращен до площади Свободы.

Движение автобусов маршрутов №№19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, будет организован по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Ижорской и Белинского, площади Сенной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Белинского и Ванеева, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№3, 61, 70, 71, 91, 92, Т-41, Т-71, следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№40, 45, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улицам Ижорской и Белинского, площади Сенной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Белинского и Ванеева, площади Свободы, улице Горького, площади Горького и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-47, следующих от площади Лядова в направлении Канавинского моста, будет организовано по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской и далее — по маршруту.

С 08.00 до 16.00 и с 20.00 до 23.59 будет прекращено движение автобусов маршрута №5, а пусть следования автобусов маршрутов №№87 и Т-42 сокращен до остановочного пункта «Стрелка».

С 08.00 до 11.00 будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №4, 11, 12, 14, а движение троллейбусов маршрута №2 организовано по схеме: «Улица Новикова-Прибоя — Дворец бракосочетания».

В это же время путь следования автобусов маршрута №54 сокращен до остановочного пункта «Проспект Ильича» на проспекте Октября. Движение будет организовано от улицы Краснодонцев по проспектам Ильича и Октября, в обратном направлении — по проспектам Октября и Кирова, улице Краснодонцев и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№11 и 69, следующих от проспекта Октября в направлении Южного шоссе, будет организовано по проспекту Ильича, улицам Краснодонцев, Старых Производственников, Лескова, Янки Купалы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Старых Производственников, Краснодонцев, проспектам Ильича, Октября и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№32 и 75, следующих от проспекта Октября в направлении улицы Лескова, будет организовано по проспекту Ильича, улицам Краснодонцев, Старых Производственников, Лескова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№56 и Т-59, следующих от проспекта Ильича в направлении станции метро «Пролетарская», будет организовано по проспекту Октября, улице Дьяконова, проспекту Бусыгина, улице Переходникова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№31, 40, 63, 77, Т-40, Т-42, Т-60, Т-97, следующих от Южного шоссе в направлении станции метро «Пролетарская», будет организовано по улицам Фучика и Монастырке, Восточному проезду, проспекту Ленина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№67, 68, Т-46, Т-69, следующих от улицы Лескова в направлении станции метро «Пролетарская», будет организовано по улицам Фучика, Монастырке, Восточному проезду, проспекту Ленина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №44, следующих от улицы Коломенской в направлении проспекта Октября, будет организовано по улицам Колхозной, Краснодонцев, проспектам Ильича, Октября и далее — по маршруту. В обратном направлении движение организовать по той же схеме.

С 08.00 до 12.00 будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №№5 и 8, а путь следования автобусов маршрутов №№3, 6, 8, 35 сокращен до остановки «Улица Никиты Рыбакова», автобусов маршрутов №№ 25, 29, 56, Т-24, Т-57, Т-59 — до остановки «Площадь конструктора Алексеева».

В это же время движение автобусов маршрута №10, следующих от улицы Рябцева в направлении улицы Ясной, будет организовано по улицам Рябцева, Ярошенко, Черняховского, Циолковского, Кузьмина, Светлоярской, проспекту 70 лет Октября, улицам Стрелковой, улице Планировочной, Новые Пески и далее — по маршруту. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №95, следующих от Сормовского шоссе в направлении улицы Ясной, будет организовано по улицам Коминтерна, Страж Революции, Просвещенской, переулку Рессорному, улицам Рябцева, Ярошенко, Черняховского, Циолковского, Кузьмина, Светлоярской, проспекту 70 лет Октября, улицам Стрелковой, Планировочной, Новые Пески и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Ясной, Новые Пески, Планировочной, Стрелковой, проспекту 70 лет Октября, улицам Светлоярской, Кузьмина, Циолковского, Черняховского, Ярошенко, Рябцева, переулку Рессорному, улицам Просвещенской, 50-летия Победы, Сормовскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№39, 71, 90, Т-41, Т-71, Т-90, следующих от Сормовского шоссе в направлении улицы Стрелковой, будет организовано по улицам Коминтерна, Страж Революции, Просвещенской, переулку Рессорному, улицам Рябцева, Ярошенко, Черняховского, Циолковского, Кузьмина, Светлоярской, проспекту 70 лет Октября и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по проспекту 70 лет Октября, улицам Светлоярской, Кузьмина, Циолковского, Черняховского, Ярошенко, Рябцева, переулку Рессорному, улицам Просвещенской, 50-летия Победы, Сормовскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №51, следующих от проспекта Героев в направлении проспекта Кораблестроителей, будет организовано по улице Просвещенской, переулку Рессорному, улицам Рябцева, Ярошенко, Черняховского, Циолковского, Кузьмина, Светлоярской, проспекту 70 лет Октября и далее — по маршруту. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №Т-78, следующих от улицы Черняховского в направлении проспекта Кораблестроителей, будет организовано по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярской, проспектам 70 лет Октября, Кораблестроителей и далее — по маршруту. В обратном направлении — по той же схеме.

С 09.30 до 10.40 будет сокращен путь следования троллейбусов маршрута №15 до остановочного пункта «Парк культуры», движение автобусов маршрутов №№3, 12, 45, 57, 65, Т-20, Т-45, Т-65, Т-76, Т-78, следующих от улицы Ярошенко в направлении улицы Циолковского, будет организовано по улицам Ярошенко, Черняховского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.