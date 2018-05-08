Маршрут движения наземного транспорта в Братееве изменится в связи с проведением Дня мужества

Маршрут движения автобусов в районе Братеево изменится 8 мая в связи с проведения Дня мужества, приуроченного ко Дню Победы.

Так, автобусные рейсы №623 и №765 в обоих направлениях будут курсировать по Задонскому и Хордовому проездам вместо участка улицы Мусы Джалиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Напомним, автобус №623 курсирует от станции метро «Красногвардейская» до станции «Текстильщики», пересекая район на улице Братеевская. Рейс №765 отправляется от станции метро «Орехово» с конечной остановкой в районе Братеево.

Напомним, на территории района Зябликово в этот вторник, 8 мая, состоится торжественное мероприятие «День мужества» с праздничным шествием в сопровождении военного оркестра ветеранов Великой Отечественной войны. Шествие начнется у магазина «Петровский» до памятника Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю.